Thor Love & Thunder : un avenir pour Hercule dans le MCU ? L'acteur Brett Goldstein se confie

Ce n'est un secret pour personne, Thor Love & Thunder permet au dieu du tonnerre de faire la rencontre de Zeus, le dieu de la foudre, incarné à l'écran par Russel Crowe. La rencontre entre les deux hommes se solde d'ailleurs par un combat, suite à un différend de principe, laissant Zeus pour mort après avoir été frappé par sa propre arme. Il faut attendre la première scène post-générique pour revoir Zeus, constater qu'il est loin d'avoir passé l'arme à gauche et que ce dernier n'a plus du tout envie de faire le rigolo. Mieux, il prépare sa revanche en demandant à son fils Hercule de se préparer à aller au combat. L'occasion de découvrir que c'est Brett Goldstein qui prête ses traits au fils de Zeus et semble prêt à régler ses comptes avec le demi-dieu asgarien. Un teasing qui laisse sous-entendre que les prochaines aventures de Thor devrait permettre d'explorer un peu plus les dieux de la mythologie grecque, surtout que Chris Hemsworth et Taika Waititi semblent prêts à remettre le couvert pour un Thor 5. Si pour l'heure, rien n'a été validé du côté de Marvel, revoir Brett Goldstein (de la série Ted Lasso) dans le rôle de Hercule serait assez excitant. Mais vraisemblablement, même du côté de l'acteur, rien n'a été encore validé...

Vraiment, je ne sais pas. Et je n'essaie pas de mentir ou d'être évasif, je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai fait ce jour-là et c'est tout. On pourrait s'arrêter à ça et ça serait 3 secondes super amusantes.



Brett Goldstein ne sait donc rien sur l'avenir de son personnage, mais se dit prêt à rempiler dès que Marvel Studios lui donnera le feu vert. Pas vraiment étonnant que l'avenir du MCU ne soit pas partagé à ses comédiens, Marvel étant coutumier de garder ses intrigues à l'abri des spoilers et des fuites, constamment nombreux autour de chacun des projets. Dans tous les cas, Brett Goldstein semble prêt à rempiler pour le rôle de Hercule, d'autant qu'il semble avoir le soutien de certains de ses partenaires tels que Hannah Waddingham.