The Last of Us Saison 2 : Rencontre avec Gabriel Luna, Isabela Merced et Young Mazino, avec des anecdotes bien personnelles

À l’occasion du passage à Paris du casting de la Saison 2 de The Last of Us, nous avons pu rencontrer Gabriel Luna (Tommy), Isabela Merced (Dina) et Young Mazino (Jesse) pour un échange d'une dizaine de minutes, top-chrono, junket oblige. L’occasion de revenir non seulement sur leur implication dans la série, mais aussi sur les enjeux narratifs de cette seconde saison, attendue au tournant par une communauté de fans particulièrement exigeante, et aussi toxique. Mais avant même de parler champignons cordyceps et tensions post-apocalyptiques, un souvenir refait surface : celui d’une rencontre passée entre Gabriel Luna et notre journaliste Maxime, sur la tournée presse de Terminator Dark Fate, à Tokyo en 2019. « Je vous avais demandé une photo à la sortie d’un restaurant », se souvient notre Rédacteur en Chef (enfin moi quoi). « Ah oui, c’était à Tokyo ! » a régit Gabriel Luna avec enthousiasme, visiblement amusé de voir ressurgir un moment oublié. Une manière inhabituelle mais sincère d’ouvrir la conversation, bien loin des formats promotionnels figés.







Interrogé sur la manière dont il a appréhendé le rôle de Tommy, Gabriel Luna confie avoir découvert le personnage en jouant au jeu The Last of Us Part II, mais s'être arrêté à la mission de Bill, avant de s’impliquer pleinement dans l’univers après sa rencontre avec les créateurs. Ce n'est que par la suite qu'il a terminé les deux jeux, faits d'une traite (façon de dire), les yeux imbibés de larmes, devant le regard hagard de son épouse qui lui a demandé de vider le lave-vaisselle. Dans le jeu original, Tommy est un personnage secondaire, apparaissant à des moments clés mais relativement peu développé. La série HBO, quant à elle, prend le parti d’étoffer considérablement sa trajectoire. Une orientation que Gabriel Luna confirme très tôt dans l’entretien : « Le parcours de Tommy est développé en parallèle de celui d’Ellie. Il a désormais des responsabilités à Jackson, une famille, un enfant, du nom de Benjamin… ». Cette transformation narrative offre de nouveaux enjeux dramatiques au personnage, désormais père, responsable d’une communauté, ce qui pousse Tommy à faire des choix qui le tiraillent entre loyauté familiale et devoir moral. Il est amené à quitter Jackson pour suivre Ellie et Dina, malgré tout ce qu’il laisse derrière lui. « C’est dur pour lui. Il sent qu’il doit le faire. Il se sent responsable d’Ellie, comme un frère, comme une famille. » nous confie l'acteur de 42 ans.



Une approche contrastée avec celle d'Isabela Merced, qui confesse ne pas savoir pour quel rôle elle allait être castée au tout départ. « Je savais juste qu’ils voulaient une réunion avec moi. J’avais joué au jeu en amont, sans savoir pourquoi exactement. Puis on m’a dit : C’est Dina” » Quant à l'acteur Young Mazino, il nous a avoué tout savoir de son rôle avant le début du tournage, lui qui a aussi joué au jeu, même si les showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann avaient expressément demandé à Bella Ramsey (Ellie) de ne pas jouer au jeu afin de ne pas être influencée par la performance de l’actrice d’origine, Ashley Johnson.

Bon allez, trêve de blabla, place à l'interview vidéo.