The Last of Us Part 1 : Naughty Dog revient sur les les émotions et les sensations

Disponible depuis le 2 septembre 2022, The Last of Us Part I est un jeu qui fait débat au sein des joueurs. Remake ? Remaster ? L'appellation sur cette restauration PS5 n'est pas tout à fait décidée, et même au sein de Sony Interactive Entertainment, on n'est pas tout à fait d'accord. Pourtant, du côté de chez Naughty Dog, on est catégorique, ce n'est plus vraiment le même jeu, visuellement parlant, tant les changements sont importants. Non seulement, les développeurs ont dû repartir sur de nouvelles bases concernant les personnages, mais en plus, les sensations pour eux sont différentes, limite nouvelles. Il faut dire qu'en reprenant les outils utilisés avec The Last of Us 2, notamment le moteur, le jeu a gagné en profondeur, en intensité et surtout en émotion. Comme le dit Neil Druckmann dans cette nouvelle vidéo promo, les expressions d'Ellie lorsqu'elle découvre l'extérieur de la ville pour la première fois sous la ville l'ont complètement bluffées. Cela aussi est dû à l'ajout de l'audio 3D qui apporte énormement en immersion. Bref, les écouter parler est non seulement passionnant, mais aussi enrichissant. Autrement, vous pouvez retrouver notre test de The Last of Us Part 1 Remake juste ici