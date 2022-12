The Last of Us : la série télé de HBO a été censurée, Neil Druckmann (Naughty Dog) s'explique

Alors qu'en France, on ne connaît toujours pas le nom du diffuseur pour la série The Last of Us de HBO, du côté des Etats-Unis, on prépare activement l'arrivée de l'adaptation sur petit écran de l'un des jeux les plus marquants de ces dix dernières années. La campagne promo bat son plein, les différents intervenants multiplient les interviews et celle de Neil Druckmann, le co-créateur des jeux vidéo, et qui officie en tant que producteur exécutif et même réalisateur sur la série a évoqué les différences notables entre le jeu vidéo originale et la série télé adaptée de ce dernier. Chez SFX Magazine, on apprend que la violence a été revue à la baisse dans le programme de HBO, du moins au niveau de sa fréquence. Pas de panique néanmoins, Druckmann précise que la série gardera sa violence "essentielles" et nécessaires pour retranscrire la réalité dure que vivent les différents protagonistes dans le show.

Nous avons besoin d'une certaine quantité d'action, ou de violence, que nous pourrions utiliser pour la mécanique afin que vous puissiez vous connecter avec Joel et entrer dans un état de flux. Alors vous auriez vraiment l'impression d'être connecté à cet avatar à l'écran et vous voyez le monde à travers ses yeux. Mais cela n'existe pas dans un média passif.



L'une des choses que j'ai adoré entendre de Craig Mazin et de HBO très tôt était : 'Supprimons toute la violence à l'exception de l'essentiel'. Cela a permis à la violence d'avoir encore plus d'impact que dans le jeu, parce que lorsque vous continuez à montrer la menace et que vous voyez la réaction des gens à une menace, cela la rend plus effrayante. Et quand nous révélons les infectés et les cliqueurs, vous voyez ce qui a fait chuter l'Humanité et pourquoi tout le monde a si peur.



Il y aura donc moins de cervelle éclatée ou de corps démembré dans la série télé, mais on peut toutefois s'attendre à une violence à la fois graphique et psychologique afin de dépeindre toute la brutalité dans lequel évoluent Joel et Ellie. Avec 15 millions de vues cumulées sur le premier trailer officiel diffusé début décembre 2022, la série The Last of Us semble bien parti pour connaître le même succès que celui de House of The Dragon. Plus que quelques semaines pour les spectacteurs américain, The Last of Us arrivera dès le 15 janvier 2023 sur HBO Max.