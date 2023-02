THE LAST OF US Épisode 6 : ça tease la Saison 2, analyse et comparaison avec le jeu vidéo

Après la diffusion exceptionnelle de l’épisode 5 dans la nuit de vendredi à samedi pour cause de Super Bowl, The Last of Us reprend son rythme normal avec une diffusion dans la nuit de dimanche à lundi pour, soit terminer la semaine en beauté, soit la démarrer sur les chapeaux de roue. Après un épisode 5 fort en émotions avec les personnages de Henry et de Sam, Craig Mazin et Neil Druckmann ont décidé d'enchaîner avec la mise en place de l'Hiver, un autre moment important dans le jeu vidéo.

Petit aparté avant de démarrer le décryptage complet et la comparaison avec le jeu vidéo, sachez que cet épisode 6 a une durée de 59 min, soit autant que l’épisode précédent, et a été réalisé par Jasmila Žbanić, une cinéaste bosnienne de 48 ans qui s’est fait connaître avec le film Sarajevo mon amour en 2006. Ce sera sa seule participation à la série d’ailleurs. On en profite d'ailleurs pour vous rappeler que nous avons eu l’occasion de découvrir les 9 épisodes de la série il y a environ 2 mois et que nous vous avons donné notre avis sur la saison entière dans une vidéo toujours accessible sur notre chaîne YouTube. Pour cet épisode 6, une question se pose : « Comment faire mieux que l’épisode 5 qui avait été fort en émotions, avec notamment les morts enchaînées de Henry et de Sam, séquence plus puissante que celle du jeu vidéo ? » La réponse est simple : en basculant immédiatement à l’hiver, une saison particulièrement attendue par tous les fans du jeu vidéo, et pour cause, elle permet de franchir une nouvelle étape dans le récit et la montée en puissance du personnage d’Ellie.







D’ailleurs, c’est une première dans la série, cet épisode 6 démarre avec un rappel de la scène la plus marquante de l’épisode précédent, c’est-à-dire le suicide de Henry, qui permet de recontextualiser les choses, et d'intégrer une ellipse temporelle pour basculer à l’hiver, et faire ainsi passer 3 mois dans le récit. Et forcément, les gens qui connaissent le jeu vidéo par cœur savent que l’hiver est un chapitre important, car il permet de prendre le contrôle d’Ellie pour la toute première fois. Mais là, on est dans une série télé, on est donc juste spectateur, on n’a pas la manette entre les mains, donc l’impact est forcément moins puissant, ce qui ne veut pas dire que c’est moins intéressant... Détail important sinon quand on évoque l’hiver dans le jeu vidéo : cette scène iconique où un lapin sort de son terrier et se fait aussitôt planter par la flèche d’Ellie partie chasser. La série a décidé de se détacher du modèle original pour nous proposer autre chose : on voit un homme chaudement habillé, revenir à son habitat avec deux lapins fraîchement capturés. La série nous fait croire que c’est Joel qui est revenu de la chasse, alors qu’il s’agit de Marlon, le personnage joué par l’acteur Graham Greene, que vous connaissez forcément si vous avez vu le film Dance avec les Loups, où il incarne Oiseau Bondissant, le chef des Indiens qui sympathise avec le personnage de Kevin Costner. On l’avait revu aussi en 2017 dans Wind River en chef de la Police locale, deux films que vous devez absolument voir.





Nous avons beaucoup aimé cette scène où Joel et Ellie se réfugient chez ces deux personnes d’origine amérindienne, qui transpirent la confiance et la sympathie, chose absolument rare dans le monde ravagé de The Last of Us. Surtout la femme que j’ai trouvée très drôle, en montrant à son mari tout le contraire de ce qu’il aurait fait. Dans tous les cas, le début de cet épisode 6 permet de constater l’évolution des relations entre Joel et Ellie, désormais plus attachés l’un à l’autre, mais aussi de découvrir des panoramas sublimes avec ces environnements enneigés et de jolis plans larges, très larges, aériens aussi. C’est très joli et très réussi. Là où la série va à nouveau se détacher du jeu vidéo pour mieux nous surprendre, c’est que Joel va retrouver Tommy non pas dans une espèce de hangar renforcé, mais à Jacksonville directement. D’ailleurs, pour s’y rendre, Ellie et Joel se font arrêtés par un groupe de personnes à cheval qui font penser tout de suite à David et ses sbires, surtout que l’un deux ressemble étrangement à l’acteur Troy Baker, celui qui joue Joel dans le jeu vidéo. J’ai regardé l’épisode au moins 4 fois depuis que j’ai la série complète et physiquement, il lui ressemble énormément. Mais ce n’est pas sa voix et surtout, le personnage joué par Troy Baker apparaît plus tard.









Quoi qu'il en soit, dès qu’on entre au sein de Jacksonville, on est littéralement propulsé dans The Last of Us 2, puisqu’on retrouve la même forteresse du jeu vidéo. Tout y est, les bâtiments en bois, les serres, les écuries, la grande allée avec le sapin de Noel au milieu, la grande salle qui servira de fête où Ellie fera connaissance avec Dina. Dina qu’on aperçoit d’ailleurs dans cet épisode 6, et qui prouve que la série a été faite avec l’intention de faire la suite dès le départ. Et en vrai, l’annonce de la Saison 2 était déjà actée je pense… Surtout qu’il y a un truc assez évident dans le dernier épisode, l’épisode 9, mais j’en dis pas plus. Malgré cette prise de liberté assez maligne pour réduire le récit de la série à 9 épisodes, on va retrouver la tension entre Joel et son frère Tommy qu’il retrouve et qu’on n’avait pas vu depuis le premier épisode. L’acteur Gabriel Luna est d’ailleurs très convaincant dans ce rôle, avec un jeu plus posé, mais capable aussi de taper du poing sur la table et rappeler les choses atroces qu’ils ont faites ensemble. Et plus ça va, et plus on est persuadé que Naughty Dog nous fera le plaisir de faire un jeu complet sur Joel, entre le début de la pandémie de Cordyceps et sa rencontre avec Ellie. Ces 20 ans où il a commis des choses atroces, assassiner des gens sans l’once d’un regret, nous souhaitons connaître ce Joel-là.







Le personnage de Maria a été lui aussi modifié par rapport au jeu vidéo, non pas dans son comportement, mais dans le choix de l’actrice, afro-américaine, interprétée par Rutina Wesley. La série va d’ailleurs développer une petite relation avec elle, notamment quand elle lui coupe les cheveux et c’est là qu’Ellie va apprendre que Joel a perdu Sarah. Ce sont des choses que le jeu vidéo n’a pas exploré, comme la relation entre Joel et Tommy, bien plus touchante dans la série que le jeu vidéo, avec cette scène où Joel essaye de convaincre son frère de le remplacer, en fondant en larmes devant lui. On sent que Joel est fatigué, fatigué d’avoir passé les 4 derniers mois dehors, à mal manger, mal dormir. C’est totalement égoïste de sa part, surtout quand on sait que Tommy va être bientôt papa, Joel met son frère en danger de mort, mais il est exténué… Le propos est le même dans le jeu vidéo, mais la série va consacrer une scène plus poussée et plus touchante émotionnellement. Même quand Joel change d’avis et décide de ne pas laisser Ellie tomber. A ce propos, la scène où les deux se disputent dans la chambre est totalement videogame accurate, des plans aux dialogues, en passant par les tenues, c’est la même chose. Y a que les pompes d’Ellie qui changent et le fait que la scène se déroule de jour dans le jeu vidéo, et de nuit dans la série.





Avec cet épisode 6, Craig Mazin et Neil Druckmann prouvent une fois encore qu’ils ont parfaitement compris l’essence même de ce que représente The Last of Us, à savoir des rapports humains, des choix à faire, aussi difficiles soient-ils, des émotions, qu’ils soient touchants ou haineux. Ils ont aussi compris comment se détourner du matériau d’origine, pour renforcer le récit en tant que série télé, mais aussi surprendre les fans qui connaissent déjà le jeu vidéo par cœur. D’ailleurs, à ce sujet, la blessure de Joel a elle aussi été modifiée. C’est la même dans le sens où il se fait perforer l’abdomen au même endroit, sauf que cette fois-ci, ce n’est pas en tombant du premier étage suite à une bagarre, mais en se prenant un coup de couteau. Sûr que l’impact est moins percutant dans la série que le jeu vidéo, parce que je me souviens qu’à un moment donné, le joueur devait aider Joel à se relever, mais voir Joel chuter de son cheval parce qu’il est à bout de force a aussi son petit effet. Une chose est sûre, cette série sait faire avancer son récit intelligemment, avec un rythme presque parfait. Oui, ça manque d’infectés, oui ça manque aussi d’action, mais les relations humaines sont tellement bien racontées qu’on arrive à en faire fi !