The Last of Us Episode 3 : la série s'écarte enfin du jeu vidéo, mais risque de faire polémique

Depuis le début de sa diffusion il y a déjà trois semaines, la série The Last of Us de HBO fait énormément parler d'elle. Avec plus de 22 millions de téléspectateurs pour le premier épisode et 5.7 millions de personnes qui se sont connectés pour l'épisode 2 au moment de sa diffusion en direct sur Prime Video aux Etats-Unis, on peut le dire, le programme est un véritable carton. A tel point que HBO a donné le feu vert pour lancer la production de la Saison 2 et qui tout ce qui implique derrière. Si les deux premiers épisodes étaient très similaires au jeu vidéo, cet épisode 3 va s'émanciper de l'oeuvre originale pour nous proposer une approche différente. Il est question comme vous le savez du personnage de Bill teasé par HBO depuis une semaine. Mais il n'y a pas que lui, il y a également son partenaire Frank, dont on va connaître enfin sa vie.

Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que la durée de l'épisode 3 était de 76 min (1h16), soit presque autant que le premier épisode et très sincèrement, c'est toujours plus agréable et intéressant quand les épisodes prennent le temps de poser le contexte et de développer les sujets. A noter qu’il s’agit du dernier épisode à dépasser les 1h de programme, le reste se situant entre 43 et 59 min, ce qui est déjà pas mal du tout. Autre précision, cet épisode 3 a été réalisé par Peter Hoar, un cinéaste anglais connu pour avoir déjà mis en boîte des épisodes de séries telles que Altered Carbon, Umbrella Academy, It’s a Sin et Nolly. Comme chacun sait, cet épisode 3 se focalise sur le personnage de Bill, que Joel et Ellie rencontrent durant leur traversée des Etats-Unis, mais pour la série télé, Craig Mazin et Neil Druckmann ont décidé de s’émanciper du jeu vidéo pour proposer leur vision à eux. Justement, c’est là où ça devient intéressant, car toutes les personnes qui ont reproché à la série d’être trop accurate par rapport au jeu vidéo vont être surpris par l’approche de cet épisode 3. Par ailleurs, il faut noter qu’il casse la structure imposée par les deux premiers épisodes qui consistaient à proposer une séquence d’intro en mode flashback afin de mieux comprendre l’infection et comment l’épidémie s’est mise en place. Cette fois-ci, le générique d’intro se lance dès le départ et on se retrouve avec Ellie et Joel juste après la fuite du capitole et la mort de Tess. Les deux sont encore sous le choc de ce qui vient de se passer, et Ellie essaie de faire comprendre qu’elle n’est pas la fautive de cette situation. On ressent bien la tension qu’il y a entre les deux personnages, que Joel est encore assez distant avec l’adolescente.









Toutefois, nous avons quand même des informations sur la propagation du virus et c’est par le biais de Joel qu’on en apprend davantage. On savait déjà via l’Episode 2 que le cordyceps a infecté l’homme via les céréales et la farine, mais là, c’est expliqué clairement. On apprend que le champignon a muté pour s’adapter à l’organisme humain, qu’il était présent dans certains aliments qui ont été distribués dans le monde et c’est comme ça que la planète a été infectée. Quelques heures suffisent d’ailleurs pour que les infectés commencent à se transformer et se mettent à mordre les gens. Tout en expliquant à Ellie les origines de la pandémie, Joel nous révèle deux plans importants. Le premier, c’est celui de l’avion écrasé sur la colline au loin, avec nos deux personnages vus de dos. Il s’agit de la toute première image officielle qui avait été dévoilée par Neil Druckmann en septembre 2021. Et le deuxième plan choc, c’est celui sur le charnier et plus particulièrement sur deux squelettes sur lesquels on aperçoit des tissus déchirés. C’est là que l’épisode va basculer en mode flashback, de retour en septembre 2003, le 30 plus précisément, quatre jours après l’Outbreak. On voit clairement que les deux squelettes étaient une maman et son nourrisson de quelques mois, fusillés par l’armée qui mentait à sa population qu’il allait les mettre en sécurité, alors que l’objectif était de les abattre quoiqu’il arrive.







LE SECRET DE BROKEBACK CITY





Mais revenons à nos moutons, en l’occurrence à Bill que nous allons donc retrouver d’abord en 2003, échappant à l’armée qui a vidé son quartier en se barricadant au sous-sol de sa maison, dans son bunker aménagé. L’épisode nous montre rapidement que c’est un survivaliste, un mec qui se prépare à la fin du monde depuis bien longtemps, qu’il sait comment faire pour survivre à une pandémie et à un confinement. On va le voir profiter de sa solitude pour renforcer la sécurité autour de sa maison, mais aussi de son quartier, avec des grillages électriques qu’il va monter, des portes fermées avec des codes, des pièges installés partout pour contrer les intrus et les infectés, le tout en pilotant depuis les écrans de son bunker. Et cerise sur le gateau, Bill est aussi un fin cuistot, ce qui signifie qu’il mange à sa faim, boit du bon vin et sait tuer le temps à sa manière. C’est là que le personnage de Franck va entrer en scène et permettre à cet épisode 3 de nous raconter tout un pan de la vie de Bill que le jeu vidéo n’a jamais abordé. En fait, on croise bien le personnage de Franck dans le jeu, mais il s’agit de son cadavre, pendu parce qu’il n’avait pas envie de se transformer en infecté après avoir été mordu à deux reprises. On apprend qu’il s’agissait du partenaire de Bill, sans vraiment évoquer leur situation amoureuse, ou subrepticement par le biais de notes à dénicher dans le jeu. C’est bel et bien cette relation qui va être détaillée dans cet épisode 3 sur 20 ans d’existence, de 2003 à 2023, avec des bonds dans le temps, mais toujours en prenant le temps d’exprimer ce qui lie les deux personnages, dans l’amour qu’ils entretiennent, mais aussi les moments plus difficiles. On y voit des disputes, des moments où ils se font attaquer, mais aussi ces moments où la vieillesse et la maladie les rattrape. 20 ans dans un monde post-apo où il n’y a plus vraiment de médecin, c’est compliqué et c’est plutôt bien amené dans la série.









EASTER EGG



Ce qu’on a aimé aussi, c’est la première rencontre entre les deux hommes. On commence par de la méfiance, puis une main tendue, un repas partagé, un moment de séduction au piano jusqu’au premier baiser et à la première scène d’amour au lit. On n'ira pas plus loin dans la description de cet épisode 3, mais il faut toutefois parler de sa fin, et de comment Neil Druckmann a changé la destinée de Bill et de Franck. Parce que si dans le jeu, on voit le cadavre de Franck, Bill ne meurt pas de son côté, puisqu'il aide Joel et Ellie pour ensuite les quitter un peu plus tard dans l'histoire. On ne le voit d’ailleurs pas dans The Last of Us Part 2, donc il est difficile de savoir s’il est encore en vie. Dans la série en tout cas, il a été décidé que les deux amoureux se sont donnés la mort ensemble, avec en prime un plan magnifique où l’on voit Joel et Ellie quitter la maison de Bill depuis la fenêtre de la chambre qui est restée ouverte, à la demande de Bill pour éviter les mauvaises odeurs créées par la putréfaction de leur cadavre. Une fenêtre ouverte avec des rideaux qui ondulent avec le vent, ça ne vous rappelle rien ? Si si bien sûr, tout simplement le menu d’intro du jeu. C’est brillant, vraiment brillant…