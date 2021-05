The Last of Us 3 : Naughty Dog en parle, une ébauche de scénario est déjà prête

Maintenant que The Last of Us Part. II est sorti et qu’il s’est imposé parmi les plus gros succès de Sony, devenant même le jeu le plus récompensé de l’histoire, on imagine que Naughty Dog et la firme japonaise réfléchissent déjà à un troisième épisode. Pour Neil Druckmann, la tête pensante du second volet et également son co-scénariste, le projet mûrit doucement : mieux encore, comme il l’avoue lors du podcast Script Apart, il a déjà commencé à travailler sur le scénario avec Halley Gross, l’autre co-scénariste de The Last of Us 2.





Je ne suis pas certain de ce que j'ai envie de révéler. Halley Gross et moi avons écrit les grandes lignes d'une histoire que nous ne sommes pas en train de développer mais qui, je l'espère, pourra un jour voir le jour. Cette histoire explore un peu ce qui se passe après. Nous verrons bien.





Voilà qui est fort intéressant. Mais faut-il s’emballer pour autant ? The Last of Us 3 a-t-il de réelles chances d’être mis sur les rails ? À vrai dire… pas tout de suite. À titre d’exemple, la dernière aventure d’Ellie avait demandé de longues années de maturation et de réflexion avant de prendre forme dans les couloirs du studio californien, et pour une bonne raison : il faut que le propos, que les thèmes et que l’expérience aient quelque chose à raconter de pertinent. Neil Druckmann continue alors :





Avec un seul jeu, il n'y a pas de modèle de ce qu'est une franchise, mais avec deux jeux, il commence à y avoir un schéma. J'ai maintenant l'impression qu'il y a des thèmes structurels et des thématiques auxquels on devra s'en tenir pour créer un troisième jeu.





Et surtout, comme l’Oncle Ben aurait presque pu l’affirmer, un grand développement implique de grandes responsabilités.





Après avoir terminé l'un de nos grands titres, nous prenons beaucoup de temps pour explorer différentes idées, que ce soit The Last of Us 3, une ancienne franchise ou quelque chose de nouveau. J'aime bien explorer tous ces éléments, puis regarder et demander sur quoi nous voulons nous engager. Parce que c'est un engagement énorme, en termes monétaires, de temps, de passion et talent... alors vous pensez à tout ce que cela peut vous coûter.





En d’autres termes, si The Last of Us 3 a bien les chances de voir le jour, ce ne sera très probablement pas tout de suite mais certainement dans de longues années, quand Naughty Dog sera certain de pouvoir accoucher d’une suite du même acabit. D’ici là, la société peut donc se concentrer sur d’autres chantiers : l’un d’eux serait apparemment un remake du premier The Last of Us, entièrement dédié à la PS5.