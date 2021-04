The Last of Us : surprise, Naughty Dog travaillerait sur un remake PS5 du premier jeu !

On ne présente plus Jason Schreier, journaliste réputé pour ses scoops à foison et désormais passé sous la houlette de Bloomberg : le bonhomme vient tout juste de lâcher un article conséquent truffé d'informations étonnantes, dont une mérite bien cet article à elle seule : un remake du premier The Last of Us serait bien en cours de développement en exclusivité pour la PlayStation 5. Aussi étonnant que cela puisse paraître, surtout pour un jeu encore très actuel, déjà remasterisé sur PS4 et ne datant "que" de 2013, la rumeur semble solide à en croire Schreier qui livre également de nombreux détails. Vous connaissez la règle : il ne faut pas prendre tout ce qui suit pour argent comptant - nous ne sommes jamais à l'abri d'un démenti ou d'erreurs, même minimes.



On apprend alors que Michael Mumbauer, l'ancien créateur et dirigeant de Visual Arts chez PlayStation, aurait fondé une équipe d'une trentaine de personnes il y a plusieurs années, en accord avec Sony, dans le but d'intégrer la famille des studios PlayStation. Le but de cette nouvelle team ? Prolonger la notoriété des franchises déjà existantes à travers divers projets, dont le premier n'était qu'autre qu'une refonte du premier Uncharted. Finalement trop coûteux, le jeu datant de 2007, c'est alors le premier The Last of Us qui a été choisi à refaire pour des simples raisons budgétaires.







Mais parce que l'industrie du Dixième Art est parfois impitoyable, le constructeur japonais aurait finalement opté pour le rétropédalage en, de un, n'accordant pas assez de fonds pour permettre la réalisation du projet et, de deux, en retirant le remake purement et simplement des mains de Michael Mumbauer pour le confier... à Naughty Dog, qui travaillerait toujours dessus. Quant à l'équipe de Membauer, celle-ci aurait déjà été démantelée et le développeur n'aurait pas souhaité s'exprimer au micro de Jason Schreier.



Si tout cela est véridique, qu'attendre alors d'un remake du premier The Last of Us ? À vrai dire, on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir mais il s'agirait surtout d'un intense polissage technique, avec un nouveau moteur exclusivement conçu pour la PlayStation 5. Si le jeu aboutit véritablement, on espère donc en prendre plein la vue avec de la 4K, du soixante images par seconde, du ray-tracing et tout le tintouin, la version Remastered publiée en PS4 étant déjà très honnête, même en 2021. On verra bien...