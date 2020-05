The Last of Us 2 : le poids du jeu révélé, il est plus lourd que Red Dead Redemption 2

Maintenant que The Last of Us 2 s'est offert à quelques élus en avant-première, ceux-ci peuvent communiquer quelques maigres informations le concernant tout en respectant l'embargo instauré par PlayStation (notre test arrivera ainsi le 12 juin prochain, prenez date !). Entre autres, le poids du jeu est ainsi révélé très précisément et celui s'avère particulièrement gourmand : la nouvelle aventure d'Ellie pèsera donc... 93,4Go.C'est beaucoup - à titre de comparaison, Red Dead Redemption 2 n'en faisait "que" 89,2G B sur PS4 standard - et c'est, bien sûr, sans compter une probable mise à jour day one. Autrement dit, faites bien attention à avoir l'espace nécessaire sur votre disque dur : peut-être qu'un petit ménage de printemps s'imposera.Sans ça, rappelons que The Last of Us Part. II sera disponible au grand public le 19 juin prochain et qu'une grosse séquence de gameplay de vingt-cinq minutes vient tout juste d'être publiée