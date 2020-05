The Last of Us 2 : Naughty Dog a lâché 25 min de gameplay inédites, de l'action et de la violence

Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog avaient donné rendez-vous aux joueurs pour découvrir leur nouveau State of Play, cette fois-ci entièrement dédié à The Last of Us Part II. Si le jeu est attendu pour le 19 juin prochain, une partie de la presse spécialisée a d'ores et déjà reçu le jeu pour vous proposer notre test le jour venu. JEUXACTU fait partie des quelques happy few et à l'heure où nous posons ces lignes, l'aventure n'a plus aucun secret pour nous, puisque nous avons enfin fini le jeu. Mais qu'importe, ce rendez-vous était l'occasion pour Neil Druckmann, le Vice-Président de Naughty Dog et Creative Director sur The Last of Us 2 de lâcher un peu plus de biscuit sur le jeu ; et on peut le dire : nous n'avons pas été déçu. On a en effet pu en savoir plus sur les agissements d'Ellie, alors qu'elle venait de trouver refuge du côté de Jacksonville. Si les raisons de sa nouvelle course-poursuite reste encore un mystère, sachez toutefois qu'elle ne sera pas toujours seule, comme on a pu le voir dans ces 25 minutes de gameplay.Mais c'est surtout le système de combat qui a été mis en lumière, puisque ce dernier s'adapte parfaitement à la façon de jouer du player, qui pourra choisir plusieurs façons de tuer. Il y a la furtivité bien entendu, avec les armes silencieuses qu'il faut pour ne pas alerter les troupes (arc, pistolet silencieux), mais il est tout à fait possible d'y aller franco et de se taper au corps-à-corps pour une mise en scène plus viscérale et surtout plus violente. Certaines exécutions qu'on a pu voir a sans doute fait sursauter plus d'une personne de son fauteuil. On le sent d'ailleurs bien, l'ambiance de ce The Last of Us 2 se montrera plus sombre, plus mature et pour ne rien vous spoiler, on préfère s'arrêter là pour les détails. Admirez plutôt la vidéo, elle est assez surprenante.