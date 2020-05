The Last of Us 2 : une nouvelle vidéo qui illustre le souci du détail de Naughty Dog

Même pas 24h après le State of Play exclusivement consacré à The Last of Us 2 , Sony Interactive Entertainment dégaine une nouvelle vidéo making of qui revient sur le souci du détail de Naughty Dog. De l'aveu même du réalisateur Neil Druckmann, lui et ses équipes n'hésitent pas à mener des recherches pour rendre leurs productions les plus réalistes possible. Au-délà des romans qu'ils peuvent lire, ils s'intéressent également aux interviews, aux films, ainsi qu'à l'actualité portant sur les thèmes liés au jeu.Bien évidemment, un soin tout particulier a été apportée aux personnages, et pas uniquement à Ellie et Joel. Comme l'explique Halley Gross (lead narrative), même les protagonistes secondaires ont leur importance. Pour sa part, le directeur artistique Josh Sweeney explique que rien n'a été laissé au hasard : qu'il s'agisse des animations, des effets, ou encore du scénario, le studio a fait en sorte qu'à aucun moment la crédibilité de The Last of Us 2 ne puisse être remise en question.Le co-réalisateur Anthony Newman met en avant le fait que les ennemis se comportent comme des humains, avec toute une palette de comportements qui rendent les situations moins prévisibles, plus naturelles. On vous laisse regarder tout ça tranquillement, en rappelant que la sortie de The Last of Us 2 est fixée au 19 juin prochain sur PS4.