The Last of Us 2 : une date de sortie et un prix pour l'artbook officiel

Finalement repoussé au 29 mai prochain, The Last of Us Part. II se fait diablement désirer. Il faut dire que pour l'instant, tous les retours sont excellents concernant cette aventure sombre et morale, explorant le cercle infernal de la violence avec une profondeur remarquable : comme chacun le sait, Naughty Dog n'est pas que bon pour écrire des histoires mais aussi pour les mettre en scène, et c'est bien pour cela que la direction artistique promet, elle aussi, une jolie baffe.En marge du jeu vidéo, donc, la firme sortira également un livre logiquement intitulé The Art of The Last of Us 2, comprenant 200 pages d'illustrations officielles : l'ouvrage vient justement de trouver une date et un prix, respectivement fixés au 2 juin 2020 et à 38,36 euros. À savoir qu'une version Kindle, en dématérialisé donc, est également prévue pour 18,99 euros. Le tout peut être précommandé sur Amazon à cette adresse si le cœur (et le porte-feuille) vous en dit.