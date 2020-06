The Last of Us 2 : le trailer de lancement est là, la pression monte dangereusement

Sept ans après un premier épisode plus que réussi, la fine et violente franchise The Last of Us s'apprête à accoucher d'un deuxième rejeton monstrueusement attendu. Il se pourrait bien qu'une nouvelle fois, Naughty Dog se soit surpassé pour pondre une aventure à la morale écrasante et à la réalisation de premier ordre : en attendant notre test qui arrivera vendredi et, surtout, le jeu complet qui débarquera le 19 juin prochain, Sony vient de lâcher les chiens avec un trailer de lancement court... mais sacrément nerveux.Trente secondes d'une diabolique montée dans les tours : Ellie a bien grandi et, meurtrie par la vie, son animosité s'avère aussi effrayante que grandiose. Cerise sur le gâteau : la bande-annonce est disponible en 4K pour les plus chanceux d'entre vous. Bon visionnage et on se donne rendez-vous dans quelques jours.