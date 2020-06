The Last of Us 2 : entre poésie, amour et brutalité, une magnifique pub en CGI se dévoile

Après des années et des années d'attente, la sortie de The Last of Us Part II se rapproche enfin à vitesse grand V. De notre côté, nous sommes déjà sur le jeu et notre test sortira le 12 juin prochain : quelques jours plus tard, le 19, l'aventure de Naughty Dog se livrera cette fois au grand public ( du moins si tout se passe comme prévu ). Et histoire de faire monter la pression comme il se doit, Sony a concocté un bien joli spot publicitaire, d'une trentaine de secondes seulement mais tout en CGI et s'appuyant des thèmes moraux principaux : l'amour, la violence ou la survie, autant de principes qui composeront le périple douloureux d'Ellie qu'il nous tarde décidément de découvrir.On se donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour retrouver notre héroïne meurtrie et ses terres américaines en piteux état : d'ici-là, comptez sur nous pour vous tenir au courant de la moindre actualité autour de The Last of Us 2.