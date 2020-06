PS5 : en raison des émeutes aux Etats-Unis, Sony a décidé d'annuler la conférence de jeudi

#BlackLivesMatter sur les réseaux sociaux.





Dans la vie, il y a des choses beaucoup plus importantes que le jeu vidéo. Après le COVID-19 dont les pays se remettent doucement, c'est maintenant au tour des émeutes qui ont actuellement lieu aux Etats-Unis de nous le rappeler. D'ailleurs, Sony Interactive Entertainment vient d'annoncer via Twitter que la conférence consacrée à la PS5 n'aura pas lieu. L'événement était programmé pour ce jeudi 4 juin à 22 heures, et le constructeur japonais devait présenter les premiers jeux prévus sur la console. Pour le moment, aucune nouvelle date n'a été communiquée, mais nul doute qu'un nouveau rendez-vous sera fixé lorsque le calme sera revenu."Nous sommes parfaitement conscients que les joueurs du monde entier sont impatients de découvrir les jeux prévus sur PS5, mais nous estimons que le temps n'est pas à la fête, peut-on lire. Nous préférons rester en retrait et permettre à des voix plus importantes d'être entendues." On précise que Sony Interactive Entertainment n'est pas le seul acteur de l'industrie vidéoludique à montrer son soutien pendant cette période difficile, puisque Activision Blizzard, Microsoft, Electronic Arts, Bethesda Softworks, ou encore Naughty Dog ont relayé le hashtag