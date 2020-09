The Last of Us 2 : toutes les annonces de l'Outbreak Day qui a été renommé (vinyles, figurines, jeu de plateau)

Nous étions hier le samedi 26 septembre et dans l'univers de The Last of Us, il correspond à l'Outbreak Day, soit le premier jour de la pandémie où le Cordyceps a rongé l'Humanité. Comme chaque année, le studio Naughty Dog continue de célébrer ce jour comme un événement, même si évidemment cette année, avec le COVID-19 qui circule, c'est nettement moins la fête. Du coup, Naughty Dog a décidé de renommer ce jour en The Last of Us Day. C'est PlayStation qui a ouvert le bal avec de nombreux promotions qu'on pouvait retrouver sur le PlayStation Store (The Last of Us Remastered est à 9,99€ et Left Behind à 4,99€, et ce jusqu'au mardi 29 septembre à 00h59), tandis que de nouveaux merchandising ont été révélés également.







Il y a pour commencer un nouveau thème dynmaique PS4, répondant au nom de "La Plage", qu'on peut récupérer gratuitement sur le PS Store, sachant que les thèmes et les avatars du jeu déjà disponibles sont eux aussi gratuits jusqu'au lundi 28 septembre prochain. Autant se faire plaisir donc.



Pour les amateurs de musique, sachez que la B.O. composée par Gustavo Santaolalla est disponible au format vinyle (elle tient sur deux disques) et qu'elle est d'ores et déjà disponible sur le site de Mondo au tarif de 35$, sachant que chaque achat est limité à deux exemplaires. C'est Tula Lotay qui s'est chargé de l'illustration de la pochette, et si comme nous, vous la trouvez ratée, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires.





















Autre gourmandise, l'arrivée de 3 nouvelles figurines de 40 cm d'Ellie et de Joel disponibles chez Gaming Heads et Mamegyorai pour respectivement 549$ (soit 472€) et 36 520 Yens (soit 298€), pour un rendu qui ne semble pas non plus irréprochable. On aurait d'ailleurs aimé avoir droit à une statuette d'Aby, puisqu'elle est tout aussi méritante.



















Enfin cerise sur le gâteau, sachez qu'un jeu de plateau est également en développement chez CMON, le même éditeur responsable du jeu de plateau de Bloodborne, qu'un guide cosplay du personnage d'Abby est également prévu (une séance de fitness est prévue aussi - kappa), tandis qu'un concours de photo va récompenser les meilleurs photographes. Vous savez tout !