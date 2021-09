The Last of Us 2 : Naughty Dog confirme travailler sur un jeu multijoueur autonome, premières infos

Comme chaque année, Naughty Dog n'a pas manqué de fêter la licence The Last of Us à sa manière. Entre l'anniversaire du personnage de Joel et le début de la pandémie, le fameux Outbreak Day, c'est une période particulière pour le studio califiornien. Cette année, pour ce The Last of Us Day 2021, ce fut l'occasion de faire quelques révélations. Entre la nouvelle figurine de Joel, un nouvel EP "Cover and rareties", la première image de la série produite par HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, on était loin de penser que le studio allait faire une autre annonce. Et pourtant, dans un message posté sur son blog officiel, mais aussi relayé sur les réseaux sociaux, on apprend enfin l'officialisation du mode multijoueur de The Last of Us Part 2. Un secret de polichinelle bien évidemment, puisque des séquences de gameplay avait fuité lors du leak massif dont Naughty Dog avait été victime en mars 2020, quelques mois avant la sortie du jeu.







C'est Rochelle Snyder, responsable de la communauté chez Naughty Dog, qui s'est fendu d'un message pour expliquer que le studio travaille dessus, revenant d'ailleurs sur le fait que le mode multi de The Last of Us 2 avait été annulé en 2019 pour que les forces vives se concentre sur l'aventure solo. Toutefois, l'envie de faire un jeu en ligne autonome n'a jamais quitté l'esprit de Naughty Dog qui semble prendre le temps de construire un projet ambitieux. Il sera d'ailleurs dévoilé en temps voulu, mais il faudra se montrer patient. Le studio californien n'hésite d'ailleurs pas à solliciter les gens qui voudraient participer au développement.





Pour faire court, on travaille dessus. Nous lisons les commentaires de la communauté, et beaucoup d'entre vous réclament le multijoueur et veulent des mises à jour. Pour le moment, on va juste vous dire qu'on aime ce que l'équipe développe et qu'on veut prendre le temps de bâtir ce projet ambitieux, on en dira plus dès lors qu'il sera prêt ! En effet, on a été très occupé à faire grandir notre équipe au sein du studio depuis le lancement de The Last of Us Part II et nous sommes actuellement en plein recrutement pour des postes liés au multijoueur (indice, indice), donc si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes qualifié par l'une des offre de notre page d'emplois, n'hésitez pas à postuler.

Naughty Dog a clairement besoin de renfort pour ses prochains projets. Entre les rumeurs d'un jeu solo à l'ambiance heroic-fantasy avec épées et dragons, le remake du premier The Last of Us avec le moteur du deuxième épisode, l'arrivée de Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PS5 pour début 2022 et un peu plus tard sur PC, il y a de quoi s'occuper chez eux.