The Last of Us 2 : le poids et le contenu de la mise à jour day one révélés

Le mode Photo

La galerie d'artworks

La galerie de modèles 3D

Correction de bugs et stabilisation du jeu

De nouvelles options d'accessibilité

Sans surprise, Naughty Dog prévoit bien de sortir un patch day one pour son très attendu The Last of Us Part. II. Il s'agit d'ailleurs plus que d'une prévision puisque cette fameuse mise à jour, la 1.1, vient déjà d'être déployée : bien sûr, le commun des mortels ne peut pas encore y accéder mais le titre ayant déjà été distribué à la presse et aux influenceurs, son poids et son contenu sont ainsi rendus publiques. Voici donc les chaleureux ajouts de cette première update qui pèsera 4Go :Loin de n'apporter que du fignolage, la mise à jour se permet donc de livrer du véritable contenu supplémentaire et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On rappelle que The Last of Us 2 sortira le 19 juin prochain sur PS4 mais que notre test, lui, sera publié ce vendredi 12.