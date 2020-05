The Last of Us 2 : le jeu parfois interdit au Moyen-Orient, l'orientation sexuelle d'Ellie en cause ?

The Last of Us Part. II sera une aventure mature qui explorera des thèmes particulièrement adultes : la spirale de la violence, oui, mais aussi l'amour avec, en figure principale, notre bien aimée Ellie. Si l'on a la confirmation de son homosexualité depuis quelque temps déjà - le trailer de l'E3 2018 était lui aussi assez révélateur - des millions de personnes trépignent toujours d'impatience pour connaître le sort amoureux de l'héroïne (et son sort tout court) : du côté du Moyen-Orient, en revanche, c'est une autre histoire puisque le jeu a été banni dans plusieurs pays... et son orientation sexuelle semble alors la première cause de cette interdiction.Aux Émirats-Arabes Unis ou en Arabie Saoudite, États dans lesquels The Last of Us 2 n'est plus disponible sur le PlayStation Store depuis peu, l'homosexualité est effectivement proscrite : un joueur habitant à Dubaï a justement demandé à Sony pourquoi le titre de Naughty Dog n'était plus proposé la vente, et la firme lui a répondu... "qu'il avait été banni par les autorités compétentes du pays". L'entreprise ne peut donc y faire et doit se plier aux lois locales.L'aventure s'appuyant également sur une ultra-violence parfois dérangeante, le contenu concocté par les développeurs californiens semble visiblement déranger certains gouvernements. Et même si aucune raison n'est officiellement donnée, il n'est pas difficile d'établir sa propre théorie quand on sait que la relation entre Ellie et Dina sera au cœur d'un scénario aux thèmes bien affirmés. Relation, ainsi, totalement interdite par certains pays du Moyen-Orient.Rappelons que The Last of Us 2 sera mis sur le devant de la scène mercredi, au sein du prochain State of Play , et que la sortie du titre est prévue sur PlayStation 4 le 19 juin prochain. Notre test, lui, sera disponible le 12.