The Last of Us 2 : une vidéo compare le jeu avec la vraie ville de Seattle

ElAnalistaDeBits

Ce n'est un secret pour personne : The Last of Us Part. II se déroule en grande partie à Seattle et, de ce fait, Naughty Dog s'est forcément attelé à une reproduction plus ou moins fidèle de cette grande ville du nord des États-Unis. Plus ou moins, oui, car il ne faut pas oublier que le titre se déroule dans un univers post-apocalyptique et donc laissé totalement à l'abandon : la nature reprenant ses droits et l'homme laissant des traces plus ou moins douloureuses, quelques transformations radicales sont forcément obligatoires, s'inscrivant alors dans la direction artistique ravagée que l'on connait bien.La chaîne YouTubes'est ainsi attelée à un comparatif vidéo entre certains lieux de The Last of Us 2 et la véritable ville de Seattle, dont les images proviennent de Google Maps. Et si quelques lieux comme la grande roue ou le cinéma manquent à l'appel, d'autres environnements emblématiques de l'aventure à l'instar du tribunal, de la banque ou de cette grande zone ouverte y figurent bien : cerise sur le gâteau, il n'y a aucun spoil à déclarer. Vous pouvez donc y jeter un œil tout à fait librement : bon visionnage.