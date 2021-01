The Last of Us 2 : il change la fin du jeu qui ne lui plaisait pas grâce à un mod

Malgré son succès critique et commercial, The Last of Us Part 2 a beaucoup divisé les joueurs, de part ses choix moraux et un scénario trop tranché. Parmi les éléments qui encore débat, c'est évidemment la mort - sauvage - de Joel qui revient souvent. Un moddeur du nom de " Darkness Valtier " fait partie de ces gens qui ne supportent pas que Abby explose le crâne de celui qui fut l'un des plus grands personnages de jeu vidéo créés, et a décidé de proposer sa prope réalité. Pour ce faire, il a décidé d'utiliser la cinématique de fin de Resident Evil 3 Remake dans sa version PC et de remplacer chacun des personnages du titre de Capcom (Jill Valentine, Carlos Oliveira et Nicholai) par Ellie, Joel et Abby. Résultat, la fin est toute autre puisque non seulement Joel n'est pas mort sous les coups de club de golf d'Abby, mais en prime, il se bat contre elle pour finir par l'aggriper, permettant à Ellie de tirer une balle dans l'épaule gauche de son ennemie jurée. Blessée et laissée sur la piste de décollage de l'hélicoptère que Ellie et Joel vont empruntée, Abby finira par périr lors de l'explosion nucléaire qui survient juste après. Il suffit d'ailleurs de lire les commentaires sous la vidéo pour comprendre que de nombreuses personnes approuvent totalement ce changement de scénario. Justement, qu'en pensez-vous, vous ?