The Dark Pictures Little Hope : un bon gros trailer sous pression dévoile la date de sortie

Après une première anthologie en 2019, la nouvelle franchise de Supermassive Games, studio derrière Until Dawn, se précise davantage : nous avions déjà eu droit à un trailer et même à huit minutes de gameplay mais aujourd'hui, l'heure est enfin venue d'annoncer une date de sortie un peu plus précise que le vague "Automne 2020" auquel nous nous étions habitués.et il ne s'agit bien entendu pas d'une date anodine puisque le lendemain signera la fête d'Halloween : les étoiles semblent donc s'aligner pour cet épisode retardé plusieurs fois (et pour cause, les développeurs voulaient faire bien mieux que Man of Medan, sans parler du COVID-19 ) qui nous emmènera dans la ville torturée de Little Hope. Imaginez Silent Hill paumé au milieu de la forêt de Blair Witch et vous avez un bled qui porte sacrément bien son nom ainsi que très peu d'étoiles sur TripAdvisor : la nouvelle vidéo ci-dessous devrait vous donner un aperçu parlant.