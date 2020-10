Little Hope : le trailer de lancement est là, le jeu s'annonce flippant

L'année dernière, Supermassive Games nous proposait Man of Medan , le premier épisode de sa saga The Dark Picture. L'heure est désormais venue pour sa "suite" qui est en fait une anthologie, soit une histoire complètement différente mais s'appuyant du même concept : de l'horreur narrative où chaque choix a des conséquences qu'il est même possible de partager en coopération. En attendant notre test qui ne devrait plus tarder, Bandai Namco qui se charge d'éditer le titre lâche le trailer de lancement, ponctué de la réaction de quelques streamers terrifiés. L'occasion de mettre un pied dans Little Hope, ce village hanté dans lequel il ne fait définitivement pas bon vivre.On rappelle que le soft sortira demain, vendredi 30 octobre 2020, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.