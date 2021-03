The Dark Pictures Little Hope : le Pass Ami et le mode "Curator's Cut" sont disponibles

Xbox One, PS4, PC, Xbox Series S, Xbox Series X et PS5.





permet à n'importe quel joueur ayant acheté un exemplaire de Little Hope d'inviter un ami à jouer gratuitement à l'Histoire partagée complète une seule fois. Bien évidemment, les deux compagnons doivent posséder la même plateforme pour flipper ensemble.Quant au mode "Curato's Cut", il "propose aux joueurs de nouvelles perspectives autour du jeu avec des scènes inédites qui n’étaient pas présentes lors de leur partie initiale. En plus de ce contenu, les joueurs peuvent également accéder à la bande-son du jeu dès aujourd'hui sur toutes les principales plateformes de streaming." Bien évidemment, notre test de The Dark Pictures : Little Hope est toujours accessible.Enfin, on en profite pour rappeler que le prochain épisode de l'anthologie se nomme House of Ashes, et qu'il nous emmènera dans les ruines d'un temple sumérien. Bien évidemment, Rachel King et l'unite militaire d'élite dont elle fait partie ne seront pas les seuls à s'y trouver. Le jeu est attendu pour cette année sur