The Dark Picture Little Hope : voici les configurations PC demandées

The Dark Pictures : Little Hope, second chapitre de la Dark Pictures Anthology, sort à la fin du mois d'octobre, et pour nous préparer, Bandai Namco vient de dévoiler les configurations PC demandées par le jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas besoin d'avoir une machine de course pour profiter du jeu. Ce dernier va quitter les mers de Man of Medan pour nous emmener dans un petit village imprégné par la sorcellerie et diverses légendes. Comme pour le premier jeu, les joueurs vont profiter d'une histoire à embranchements lors de laquelle il faudra effectuer diverses QTE et choisir les réponses dans des dialogues à choix multiples. The Dark Pictures : Little Hope sortira le 30 octobre sur PC, PS4 et Xbox One.

CONFIGURATION MINIMUM

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-3470 ou AMD FX-8350

Mémoire : 8 Go

Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 750 Ti ou AMD Radeon HD 8570

Stockage : 80 Go disponibles

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600 Mémoire : 8 Go

Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 ou ADM Radeon RX 580

Stockage : 80 Go disponibles