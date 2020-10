The Dark Pictures Little Hope : un nouveau trailer avec des choix cornéliens et des bonus

Par ailleurs, on nous souligne que "les joueurs pourront débloquer du contenu bonus qui leur permettra d’accéder au making-of de la création de Little Hope, (images des coulisses, interviews, bandes dessinées et artbook exclusifs)." A noter que le jeu est disponible en précommande sur Xbox One, PC et PS4. Quant à sa sortie, elle reste fixée au 30 octobre prochain. Oui, à l'heure pour Halloween.

The Dark Pictures : Little Hope se rappelle à notre bon souvenir à travers une toute nouvelle vidéo récemment mise en ligne par Bandai Namco Entertainment. L'occasion pour les développeurs de Supermassive Games de mettre en avant le conservateur d'histoires, celui qui nous avait déjà accompagnés dans l'épisode précédent de l'anthologie, Man of Medan. Si l'histoire et les acteurs seront totalement différents cette fois-ci, le principe, lui, restera le même : prendre des décisions dont on devra assumer les conséquences jusqu'à la fin de l'aventure. Un périple que l'on pourra faire seul ou partager avec d'autres - un deuxième joueur en ligne, ou jusqu'à cinq participants en local.