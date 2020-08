The Dark Pictures Little Hope : un nouveau trailer plein de décisions cruciales

Plus d'un an après Man of Medan, la série The Dark Pictures s'apprête à accoucher de sa deuxième anthologie : nommée Little Hope, cette nouvelle histoire (donc totalement indépendante de celle du premier épisode) emmènera une bande de personnages dans le village éponyme. Assez loin d'un Pierre & Vacances, celui-ci s'avère hanté et s'y déroule un tas de phénomènes paranormaux que l'on ne conseillerait à absolument personne : si vous voulez vous en sortir vivant, il faudra donc prendre les bonnes décisions.Et des décisions, c'est exactement ce sur quoi s'oriente ce nouveau trailer fraîchement diffusé par Bandai Namco : Little Hope est un jeu narratif qui exigera des choix, parfois chronométrés, qui auront tous une répercussion sur le scénario comme l'exige la tradition. Autant dire que dans une telle ambiance malsaine, les situations s'annoncent légèrement stressantes.Little Hope sortira le 30 octobre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Aucune information à propos d'une version PlayStation 5 ou Xbox Series X n'a encore été communiquée.