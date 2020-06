The Dark Pictures Little Hope : une vidéo de gameplay de 8 minutes, premières sueurs froides

The Dark Pictures : Little Hope refait surface à travers une vidéo de gameplay de huit minutes qui, manifestement, se déroule au début du jeu. Angela, Andrew, Daniel, Taylor et leur professeur John sortent du Black Cat, un bar dont le propriétaire n'était pas très accueillant à les écouter. Piégés par le brouillard, ils n'ont d'autre choix que de se diriger vers la bourgade de Little Hope. On vous laisse découvrir le reste, en rappelant que le jeu reprendra bien évidemment la formule chère à Supermassive Games, à savoir que chaque décision prise aura un impact sur la suite des événements.Si The Dark Pictures : Little Hope pourra se savourer seul, comme dans Man of Medan, il y aura moyen de partager l'aventure avec quatre potes sur le même canapé, ou en ligne avec un autre joueur. Enfin, en raison du COVID-19, le titre n'arrivera pas cet été mais désormais l'automne prochain sur Xbox One, PS4 et PC.