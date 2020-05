The Dark Pictures Little Hope : des infos sur le jeu, Le Projet Blair Witch comme source d'inspiration

The Dark Pictures : Little Hope refait surface à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Bandai Namco Entertainment. L'occasion pour Pete Samuels, à la fois président de Supermassive Games et réalisateur de l'anthologie, de distiller quelques informations supplémentaires. Après être revenu sur l'histoire qui a déjà été détaillée à multiples reprises, il confirme que quatre-cinq heures suffiront à boucler l'aventure en solo, soit la même durée de vie que Man of Medan."Les influences cinématographiques et littéraires de ce jeu sont bien évidemment 'The Witch', 'Season of the Witch' et 'Le Projet Blair Witch', mais les joueurs reconnaîtront d'autres clins d'oeil, par exemple à 'Hellraiser' et d'autres oeuvres similaires de Clive Barker", souligne-t-il par ailleurs, sans oublier de faire référence à Silent Hill, It Follows et La Malédiction. Décidés à apporter une dose d'authenticité, les développeurs n'ont pas hésité à faire appel aux services d'un costumier pour le cinéma et la télé britannique pour la conception des personnages de 1692 ; des recherches ont été faites afin que leurs tenues soient crédibles.Dans la vidéo, Pete Samuels revient aussi sur ce qui distinguera Little Hope de Man of Medan. Ainsi, il assure que la caméra et les transitions ont été retravaillées, plusieurs vitesses de marche seront disponibles, l'interface a fait l'objet de retouches, l'interaction avec l'environnement a été rehaussée, et les QTE seront mieux intégrés. Attendu sur Xbox One, PC et PS4, The Dark Pictures : Little Hope ne dispose toujours pas de la moindre date de sortie.