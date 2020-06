The Dark Pictures Little Hope : la sortie du jeu repoussée, Supermassive Games s'explique

The Dark Pictures : Little Hope sortira finalement l'automne prochain. C'est en effet ce que Supermassive Games annonce via Twitter, en précisant que le COVID-19 a nui à la productivité du studio. Plus concrètement, le confinement imposé par les autorités gouvernementales a eu un impact sur les sessions d'enregistrement et les scènes tournées en motion-capture, sans oublier les sous-traitants qui n'avaient pas accès à tous les éléments dont ils avaient besoin.



Naturellement, Supermassive Games insiste sur le fait que sa priorité a toujours été la santé de ses employés, et que le développement du jeu ne reprendra pleinement que lorsque toutes les conditions sanitaires seront réunies. En attendant, on rappelle que The Dark Pictures : Little Hope plongera le joueur dans une histoire totalement différente de celle de Man of Medan. Pris au piège dans un épais brouillard, un professeur et quatre de ses étudiants vont devoir tout faire pour sortir vivants de la bourgade de Little Hope, sachant que chacune de leurs décisions entraîneront des conséquences irréversibles.



Le jeu est attendu sur Xbox One, PC et PS4.





A Little Hope update. pic.twitter.com/n0PBjLCMOr — Supermassive Games (@SuperMGames) 11 juin 2020

Alors qu'on l'attendait pour cet été,