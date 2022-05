The Callisto Protocol : l'héritier de Dead Space se montre en images, la date de sortie se précise

Glen Schofield, le créateur de Dead Space. Également patron de Striking Distance, un studio fondé par PUBG Corporation, il avait indiqué en avril dernier que les choses sérieuses allaient commencer : "Voilà le moment que je préfère quand je crée un jeu : le design qui se met en place. J'adore voir l'équipe travailler d'arrache-pied dans le studio de motion-capture pour donner vie à nos personnages. Je tiens à remercier tous ceux qui patientent pendant que l'on termine et que l'on peaufine le jeu. Nous aurons bientôt des informations à vous partager."Il faut croire que le moment est venu, puisque par le biais de Game Informer , The Callisto Protocol s'offre des nouveaux visuels qui mettent en avant à la fois le héros Jacob Lee et la créature à deux têtes que l'on n'aurait pas vraiment envie de croiser dans une ruelle obscure. Naturellement, nos confrères américains ont eu droit à une présentation détaillée - avec notamment du gameplay jamais diffusé jusqu'à présent - ce qui leur a permis d'écrire un dossier inclus dans le prochain numéro de leur magazine. Autre information d'importance : Krafton vise bel et bien une sortie durant le second semestre 2022. C'est en tout cas ce qui ressort de ses derniers résultats financiers, l'éditeur y précisant même que The Callisto Protocol a des ambitions AAAA.On croise les doigts pour que le jeu se montre lors du Summer Game Fest dont la conférence aura lieu le 9 juin prochain à 20 heures.