The Callisto Protocol annoncé aux Game Awards, c'est le nouveau jeu du créateur de Dead Space

Glen Schofield (le créateur de Dead Space) prenait la tête de Striking Distance, un studio fondé sous l'égide de PUBG Corporation. A l'époque, rien n'avait filtré sur son prochain projet, si ce n'est qu'il était en développement depuis plusieurs mois et qu'il s'agissait d' un jeu solo et narratif basé sur PUBG. Les Game Awards 2020 ont permis d'en apprendre davantage sur le sujet, et finalement, The Callisto Protocol n'a visiblement aucun rapport avec le célèbre battle royale.



En effet, l'aventure se déroulera en 2320 sur Callisto, la lune morte de Jupiter. Le joueur devra s'échapper de la prison de très haute sécurité Fer Noir, tout en découvrant des secrets terrifiants. Attendu pour 2022, The Callisto Protocol a pour ambition de redéfinir les codes du survival horror ; et quand on se rappelle du coup de pression qu'avait mis Dead Space à Resident Evil, il y a de quoi être confiant. Le jeu est prévu sur PC et consoles, sans la moindre précision supplémentaire.





En avril dernier, on apprenait que