The Batman : déjà 1 million de spectateurs en France et un box office mondial qui explose tout

Il y a quelques jours, nous faisions le point sur les entrées France du film The Batman , qui comptait plus de 257 000 entrées rien que pour la journée du mercredi 2 mars, soit son jour de lancement. Une belle performance qui a placé le long-métrage de Warner Bros en tête du classement de 2022 pour être le meilleur lancement de l'année, devant un certain Uncharted, pourtant considéré comme un gros succès de son côté. Depuis, le week-end est passé, le film est sorti sur les écran américains (mais aussi dans 73 autres pays) et le box office s'est mis à trembler. Avec 248.5 millions de dollars de recettes dans le monde, rien pour son premier week-end, The Batman est un véritable carton et le 2ème meilleur démarrage durant la pandémie, le premier étant Spider-Man No Way Home avec 260 millions de dollars. Le film de Matt Reeves est donc juste derrière, sachant que sa durée de près de 3h réduit le nombre de séances par jour, ce qui est un handicap quelque part.En France, le nombre de spectacteurs s'est également envolé et le week-end aura été salvateur pour The Batman qui a déjà franchi le seuil du million de spectateurs, 1 033 663 pour être précis. A titre de comparaison, toujours sur le territoire français, c'est mieux que "The Dark Knight" et "Batman v Superman". Le film de Matt Reeves fait ainsi mieux que "The Dark Knight" avec ses 1 001 016 tickets vendus et "Batman v Superman" qui avait généré 1 008 407 ventes de tickets. Cela dit, "The Batman" version Robert Pattison a fait moins que le "Joker" de Joaquin Phoenix qui avait attiré 1 357 118 spectateurs après le premier week-end, tandis que "The Dark Knight Rises affichait 1 458 710 d'entrées au compteur. Reste à savoir si cette belle performance se maintiendra les prochaines semaines, et c'est avant tout le bouche-à-oreille qui permet à un film de tenir le plus longtemps sur la longueur...