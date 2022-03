The Batman signe le meilleur démarrage France en 2022, il fait bien mieux que Uncharted

111 820 tickets la journée du mercredi. The Dark Knight, la suite avec le regretté Heath Ledger qui nous a offert la meilleure performance ever du Joker, avait engendré

253 858 entrées, tandis que le 3ème film de la trilogie,





Entrées France Jour J :

- The Batman (2022) : 257 456 entrées

- Uncharted (2022) : 150 000 entrées

- Batman Begins (2006) : 111 820 entrées

- The Dark Knight (2008) : 253 858 entrées

- The Dark Knight Rises (2012) : 423 970 entrées





The Dark Knight Rises, avait cartonné comme jamais avec 423 970 entrées le jour de son lancement. Etant donné que The Batman n'est pas encore sorti aux Etats-Unis (les films sortent les vendredis) au moment où l'on écrit ses lignes, on imagine que la péloche de Matt Reeves devrait aussi attiré en masse les spectacteurs américains dans les salles obscure. On fera évidemment une mise à jour des entrées lundi prochain.- The Batman (2022) : 257 456 entrées

257 456 tickets qui ont été vendus en France, ce qui en fait le meilleur démarrage ciné de 2022 dans l'Hexagone. Une très belle performance qui est d'ailleurs au-dessus de celle de Uncharted, pourtant considéré comme un succès commercial chez nous, puisque le film avec Tom Holland et Mark Walhberg avait attiré 150 000 spectacteurs pour sa première journée également.Si on va un peu plus loin dans la comparaison, on se rend compte que The Batman de Matt Reeves a attiré bien plus de monde que le premier Batman Begins de Christopher Nolan, qui avait vendu