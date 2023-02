Tetris Le Film : la bande annonce est tombée, Taron Egerton au service de Nintendo

Taron Egerton qui endosse le rôle de l'émissaire de Nintendo qui va découvrir ce Tetris au CES de Las Vegas en 1988.

En attendant le film Gran Turismo et la série God of War, voici la 1ère bande annonce pour TETRIS LE FILM, où l’histoire de la création du jeu Tetris, ou plutôt de comment Henk Rogers (Taron Egerton) a récupéré les droits pour Nintendo et le GameBoy.pic.twitter.com/G9sGrH3YSj — Maxime CHAO (@MaximeChao) 16 février 2023

Depuis quelques années, le jeu vidéo est devenu une source d'inspiration incroyable dans laquelle le cinéma puise sans aucune vergogne. Uncharted, The Last of Us, Mortal Kombat, Super Mario, Gran Turismo, God of War et bien d'autres encore, les licences qui accompagnent nos consoles favorites se voient donc adaptées sur grand et petit écran. Il y a d'ailleurs un autre projet, annoncé tardivement, et dont la bande annonce vient de tomber, c'est Tetris. Ou l'histoire non pas de sa création, mais comment Henk Rogers, va tout faire pour récupérer les droits du jeu Tetris pour Nintendo et sa future console de l'époque : le Game Boy. Dans cette histoire inspirée de faits réels, c'est l'acteurOn va découvrir les différents obstacles que Henk Rogers a rencontré, puisque les droits du jeu étaient à cette époque détenu par le gouvernement russe, sachant que plusieurs sociétés les revendiquaient également. Evidemment, la suite, on la connaît, Rogers obtient finalement les droits pour Nintendo et le jeu devient un succès planétaire, avec des millions d'exemplaires vendus dans le monde. Le film sortira en exclusivité le 31 mars sur AppleTV+.