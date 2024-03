On a joué à Top Spin 2K25 : le meilleur jeu de tennis est de retour et il est en pleine forme !

Pour être tout à fait transparent avec vous, on a du mal à réaliser. Et pourtant, ça y est, nous y sommes ! Top Spin 2K25 arrive très bientôt. Treize longues années à attendre le retour du meilleur jeu de tennis de l'Histoire, n'ayons pas peur des mots. 2K Games va enfin faire revenir cette licence tant réclamée par les amateurs de la petite balle jaune. Et cerise sur le cake, on n'aura pas besoin d'attendre bien lontemps puisque c'est le 26 avril prochain (le 23 pour l'accès anticipé) que le jeu débarquera sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One ! Oui, vous ne rêvez pas : dans 1 mois et 2 semaines à peine, Top Spin 2K25 sera disponible. On est presque sur un shadowdrop de la part de 2K qui nous fait cette belle surprise. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de tester le jeu toute une après-midi lors d'un événement européen qui a eu lieu à Paris la semaine dernière. L'occasion de retrouver des sensations qu'on croyait, Laurely et moi, perdues à tout jamais, mais il aura suffi de quelques échanges de balles pour nous rappeler que le roi est peut-être de retour !

Le 26 avril 2024 est donc la date de sortie de Top Spin 2K25, soit 4 mois seulement après son annonce officielle qui a eu lieu mi-janvier dernier. On pourrait s'inquiéter et se demander ce qui pousse 2K Games à sortir son jeu aussi précipitemment, alors que cela fait 13 ans que la licence était laissée pour morte, mais la raison est toute simple. Non seulement 2K Games et le studio Hangar 13 sont impatients de rattraper ces 13 années d'attente, mais tout simplement parce que Top Spin 2K25 est prêt. Le jeu est fini. Et oui ! Il y a encore quelques fignolages à faire ici et là, mais la version à laquelle nous avons jouée est une build quasi finale. Et c'est pas moi qui le dit, mais Remi Ercolani, le game director du jeu, qui est français donc et qui a travaillé sur les jeux Top Spin 2, Top Spin 3 et bien sûr Top Spin 4. Depuis que le studio 2K Czech a été avalé par Hangar 13 en 2017, l'homme s'est installé en Californie où il a travaillé sur l'ensemble des projets des stuiods, pour ensuite hériter du projet Top Spin 2K25 il y a maintenant 2 ans et demi.







Le développement du jeu a démarré mi-2021 avec Rémi Ercolani comme chef d'orchestre et ça ne pouvait pas être autrement. Non seulement parce qu'il a bossé sur l'ensemble de la saga, mais aussi parce que c'est le dernier membre survivant du studio PAM, les développeurs originels de Top Spin, du temps où ils étaient encore installés à Vincennes, en banlieue parisienne. Mais revenons au coeur de Top Spin 2K25 et attaquons-nous à son gameplay si vous le voulez bien, car c'est évidemment la question que tout le monde se pose à cet instant précis. Est-il aussi fin et profond que celui de Top Spin 4 ? Soyez rassurés, Remi Ercolani et l'équipe de Hangar 13 nous livrent un gameplay d'une finesse et d'une précision incroyable, dans la même veine que celui de Top Spin 4, mais avec des changements et quelques améliorations. Et avant même qu'on avait, Laurely et moi, la DualSense entre les mains, rien que le fait de voir le jeu tourner lors de la présentation du jeu par Hangar 13 nous permettait déjà de savoir qu'on allait retrouver les sensations d'antan. Et ça n'a pas trompé, dès qu'on s'est retrouvé sur le terrain, in-game, on a compris que nous avions affaire au digne successeur de Top Spin 4. De toutes les façons, c'était le but des développeurs : reprendre le game system de Top Spin 4 en l'améliorant, changeant certains aspects pour lui permettre de se bonifier et d'aller encore plus loin dans la simulation.







LE SEUL ET L'UNIQUE



C'est fou quand même de se dire que 13 ans après Top Spin 4, personne n'ait été fichu de nous offrir un bon jeu de tennis, une vraie bonne simulation j'entends. Tennis World Tour, AO Tennis, Matchpoint Tennis, que des jeux ratés, qui n'ont pas su capter l'essence même de ce que doit être une simulation de tennis. Pourtant, il y a des éléments basiques à intégrer dans une simu de tennis que sont le timing, le placement du joueur et la force de la frappe. Si jamais t'as pas compris que le gameplay d'un jeu de tennis repose sur ces trois piliers, alors il y a peu de chances pour que ce soit bon. Enfin sauf si on décide de partir sur un jeu d'arcade, un truc plus délirant et qui n'a donc rien à voir avec une simulation. Dans Top Spin 2K25, on va donc retrouver l'équilibre entre ces 3 axes majeurs dans le gameplay, et comme dans le précédent Top Spin 4, le joueur peut choisir de frapper la balle soit avec un coup puissant, soit avec un coup précis qui se matérialise à l'écran pour ce dernier avec ce symbole cible qui apparaît subrepticement.







Pour réaliser ce coup immédiat, il suffit d'appuyer brièvement sur un bouton, qu'il s'agisse d'un slice, d'un lift ou d'un lob, alors que les coups puissants nécessitent de maintenir une touche pour ensuite la relâcher au bon moment. Seule différence avec Top Spin 4, désormais, on doit composer avec une jauge de charge qui permet de mieux contrôler ses frappes. Aussi, juste avant de taper la balle, on peut voir une barre apparaître au-dessus du joueur et qu'il va falloir gérer. C'est pendant ce cours instant qu'il faut maintenir sa frappe et relâcher le bouton quand le curseur atteint la petite zone verte, permetttant de réaliser le coup parfait. Bien sûr, plus le timing est bon et plus le coup sera puissant, sachant qu'il faut aussi lui donner l'angle qu'il faut pour tromper l'adversaire. Evidemment, comme d'habitude, les puristes pourront désactiver les aides visuelles pour encore plus d'immersion. Autrement, histoire de donner plus d'authenticité aux échanges, les développeurs ont décidé d'intégrer plusieurs facteurs qui vont rendre le jeu plus réaliste, en favorisant aussi bien les coups gagnants comme les erreurs qui seront également plus fréquentes. De cette manière, les matchs entre deux très bons joueurs du même niveau ne vont plus s'éterniser, comme c'était le cas dans Top Spin 4, sachant que la jauge de fatigue est toujours d'acualité et que selon le sportif / la sportive que vous aurez choisi(e), vous allez faire plus de fautes directes que d'autres.







RYTHME & FLUIDE



De toutes les façons, il faut se rendre à l'évidence, comme c'était le cas en 2011, tous les joueurs ne se valent pas dans Top Spin 2K25 et on l'a bien expérimenté avec des joueurs comme Federer, Alcaraz ou bien encore Serena Williams, qui peut paraître cheatée, surtout par rapport aux autres joueuses du circuit. Mais bon, tout est question d'apprentissage et ce n'est pas parce qu'un joueur ou une joueuse tape plus fort en fond de court qu'on sortira vainqueur de tous les échanges. Toujours est-il que les joueurs disposent de statistiques et d'aptitudes personnalisées, qui varient selon leurs performances et leur style de jeu. D'ailleurs, lors de la sélection des joueurs, il est possible d'avoir un aperçu des attributs de chaque sportif/sportive. Typiquement, Frances Tiafoe va bénéficier de coups liftés de plus en plus efficaces à mesure qu'il avance dans un échange, alors que Federer peut effectuer des passing shots plus précis quand l'adversaire monte au filet. De même, Alcaraz peut obtenir la capacité de faire des amortis plus efficaces, tout comme McEnroe est considéré comme un artiste de la volée. Et évidemment, ce genre de capacités qui distinguent chaque joueur seront évidemment implémentés dans le mode MaCarrière et donc dans l'avatar qu'on va créer et faire évoluer.







Comme je l'avais préssenti dans ma vidéo du mois de janvier, 2K Games a repris le principe du mode solo de ses autres jeux de sport, et notamment celui de NBA 2K. On va créer son propre tennisman ou women et le faire évoluer sur le circuit ATP. Il est d'ailleurs vivement conseillé de lancer le mode Académie Top Spin, qui permet d'apprendre les bases et les subtilités du gameplay, que l'on soit un pur novice ou un habitué de Top Spin 4, car il y a des réels changements dans certains aspects, notamment le service qui a été totalement repensé. Avec l'aide de John McEnroe en tant que coach, on va donc enchaîner les leçons pour comprendre le positionnement, le timing, le jeu de fond de court, la montée au filet, etc etc. Il y a un total de 31 leçons et je vous recommande chaudement de le faire pour partir avec de bonnes bases.



2è SERVICE



Concernant le service et les changements opérés, sachez que s'il se fait toujours avec précision ou puissance, c'est surtout sa visée qui a été remaniée dans Top Spin 2K25. Désormais, il est nécessaire de jauger la direction en maintenant le stick gauche dans la direction précise pour être sûr de lancer la balle dans la partie du carré souhaité. Avec ce changement de jeu dans le service, on a constaté que la croix directionnelle a été désactivée dans le jeu, ce qui signifie que tous les gens qui avaient l'habitude de jouer avec la croix au lieu du stick analogique risque d'être perturbés. Ce fut mon cas, je l'ai signalé à Rémi Ercolani qui m'a dit qu'il allait en parler avec l'équipe de développement pour savoir s'ils allaient réintégrer l'option. Mais étant donné que le service ne peut se faire uniquement via le stick analogique, rien n'est gagné.







Je pourrai continuer à vous détailler le gameplay et ses subtilités, mais on va quand même attendre la sortie du jeu en avril prochain pour aller plus loin dans l'analyse. Tout ce que je peux vous certifier c'est que ce Top Spin 2K25 ne déçoit pas, son gameplay est tellement fluide, naturel et profond qu'il promet déjà des mois et des mois de jeu incessant. Vous allez être transporté, galvanisé même par ces échanges incroyables où seul le mind game peut prendre le dessus dès lors qu'on a connaît le jeu sur le bout des ongles. Une après-midi sur le jeu et déjà les émotions étaient fortes, que l'on soit sur le terrain manette en main ou simple spectateur, c'est du pain béni, d'autant que visuellement, le jeu s'est affiné. Bon, on n'est pas sur un rendu next gen en termes de graphismes encore par contre. Le jeu est très chouette dans son ensemble, les différents courts sont très beaux, avec en plus le choix de trois horaires dans la journée qui peuvent changer l'ambiance d'un match, et c'est dans la modélisation où ce Top Spin 2K25 donne le sentiment d'être un jeu de la génération précédente.



GRAPHIQUEMENT PAS NEXT GEN'



Le public est bien plus convaincant qu'il y a 13 ans et heureusement, mais la marge de progression reste importante. Tout comme la modélisation des sportifs et sportives qui est assez inégale. Autant Federer, Serena Williams, Agassi et Alcaraz, c'est très correct, autant pour Tiafo, Raducanu ou McEnroe, ça jure encore un peu. Mais bon, c'était le prix à payer pour faire revenir Top Spin en 2024, éviter de trop dépenser pour ne pas prendre trop de risques financiers. Je l'ai déjà dit, mais fabriquer un jeu de tennis, ça coûte très cher, notamment quand il faut se payer les stars de la petite balle jaune, sans oublier les licences officielles également. Hangar 13 nous a dit que Federer est venu chez eux faire de la motion capture pour bénéficier de tous ces mouvements propres, et de ce point de vue là, on retrouvera d'ailleurs toutes les signature moves de chaque sportif et sportive. Alors tous n'ont pas fait de motion capture comme Federer, mais Hangar 13 a fait appel à des joueurs semi-pro pour imiter chaque mouvement pour que ça soit le plus réaliste possible dans le jeu.







On ne connaît pas encore le roster complet, mais des joueurs et joueuses qui étaient disponibles lors de notre démo, il y avait Roger Federer, Venus Williams, les deux seront d'ailleurs sur la jaquette du jeu, Carlos Alcaraz, Ira Swiatek, Frances Tiafo, Emma Raducanu, Coco Gauff et parmi les légendes, il y avait McEnroe, Agassi et Steffi Graff. Est-ce que Nadal et Djoko seront dans le jeu ? A ce stade je ne sais pas. J'ai posé la question, 2K Games comme Hangar 13 a botté en touche, aussi pour pouvoir révéler le roster au fur et à mesure de la campagne d'ici la sortie du jeu. Pareil, en termes de terrains, on sait qu'il y en aura 48 au total, et on peut vous confirmer du Roland Garros, du Wimbledon, de l'Open d'Australie, de l'US Open, de l'Indian Wells et bien d'autres que je n'ai pas le droit de vous révéler à ce stade.