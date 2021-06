Test Ratchet & Clank Rift Apart (PS5) : voici toutes les notes dans le monde, ça tape haut !

Sorti le 11 juin dernier, Ratchet & Clank : Rift Apart est considéré comme le premier vrai jeu next gen' de la PS5, plus de 7 mois après sa sortie. Techniquement impressionnant, le titre développé par Insomniac Games met en avant les performances techniques de la nouvelle console de Sony. Il est vrai que visuellement, c'est un pur régal pour les yeux, tandis que côté technique, on peut jouir d'un rendu 4K (dynamique), du ray-tracing et d'un frame-rate à 60 images par seconde. Malgré cela, le jeu a été un poil décevant dans son contenu, avec une aventure un brin trop courte, puisqu'il faut 8h pour le finir et 12h pour le platiner entièrement, sans grandes difficultés en plus. Mais il ne faut pas bouder notre plaisir, d'autant que ce Rift Apart a de quoi satisfaire sur d'autres aspects. Sur Metacritic, le jeu a obtenu la note moyenne de 88% pour 126 critiques, ce qui est certes une très bonne note, même s'il n'atteint l'excellente d'autres grands jeux tels que Uncharted 4, GOD OF WAR ou The Last of Us Part 2. On vous propose de découvrir quelques unes des notes reçues à travers dans le monde.





Jeuxvideo.com : 18/20

Carole Quintaine : 18/20

VG24/7 : 10/10

GamesRadar+ : 10/10

EGM : 10/10

God is a geek : 9,5/10

Multiplayer.it : 9,4/10

Screenrant : 9/10

Hardcore Gamer : 9/10

IGN Japan : 9/10

GRYOnline.pl : 8,5/10

Gameblog : 8/10

VGC : 8/10

PlayStation Universe : 7.5/10

Edge Magazine : 7/10

Metro GameCentral : 7/10

Washington Post : 7/10







