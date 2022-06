Star Ocean The Divine Force : on connaît la date de sortie, voici la cinématique d'intro de Raymond

Une Digital Deluxe Edition sera également disponible précise le communiqué. Les personnes qui l'achèteront recevront la B.O. du jeu

ainsi que des objets in-game dont un pack d'armures, un pack d'accessoires et un pack d'armes. Par ailleurs, ceux

qui se procureront n'importe quelle édition physique ou numérique du jeu

au lancement recevront un pack de pions de mini-jeu. Enfin, "les personnes qui précommanderont la Digital Standard Edition ou la Digital Deluxe Edition recevront aussi un pack d'armes dans le jeu pour les protagonistes : l'espadon « Blutgang du Cœur-de-lion » pour Raymond et les doubles épées « Nagelring étincelant » pour Laeticia", est-il indiqué.





Star Ocean : The Divine Force sortira le 27 octobre prochain sur Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5 et PC. Pour ceux qui l'auraient oublié, on rappelle que le jeu permettra de suivre notamment les aventures de Raymond Lawrence - l'un des personnages principaux du jeu - dont le vaisseau a été attaqué par la Fédération Pangalactique avant de s'écraser sur une planète sous-développée. Il rencontrera alors la Princesse Laeticia qui, justement, protège ses congénères contre un Empire aux ambitions obscures. D'ailleurs, il sera possible de suivre les événements du point de vue de la demoiselle, sachant que les mécaniques seront également différentes de celles de Raymond.