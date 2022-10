Star Ocean The Divine Force : une nouvelle vidéo de 8 min pour essayer de convaincre

Star Ocean : The Divine Force doit convaincre les amoureux de J-RPG. A quelques semaines de sa commercialisation, le titre développé par tri-Ace propose de nous attarder sur une nouvelle grosse vidéo de gameplay de près de 8 minutes. Celle-ci est découpée en plusieurs chapitres et commence par revenir sur l'histoire et les nouveaux personnages qui sont introduits. On fait donc la connaissance avec Marielle L. Kenny qui s'oppose à Raymond, le héros de cet épisode. Premier officier de l'Astoria, Marielle excelle dans les combats, qu'ils soient à mains nues ou avec des armes. Elle est même capable d'invoquer un puissant rayon d'énergie grâce à un canon qu'elle greffe à son pistolet à plasma. Il y a aussi Welch Vineyard, à l'allure bourgeoise et la voix hystérique, qui une fois rencontrée permettra de débloquer l'Item Creation, qui permet de créer des objets glanés ici et là. Chaque personnage possédant des capacités propres à la fabrication d'armes et d'objets, il faut user de leurs talents pour obtenir les meilleures armes. Star Ocean : The Divine Force est un jeu qui demande de l'investissement de la part du joueur, notamment dans les dialogues et les relations que les personnages peuvent avoir avec les autres. Il y a en effet des conséquences aux dialogues et aux choix que l'on fera dans l'aventure. Prometteur sur le papier, le titre de tri-Ace sera disponible le 27 octobre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.





