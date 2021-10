Star Ocean The Divine Force : c'est le nouvel Action-RPG de tri-Ace et Square Enix, premier trailer

Parmi les éditeurs-tiers à avoir gardé une annonce pour ce State of Play du 27 octobre 2021 nocturne, Square Enix a répondu présent, en révélant l'existence de Star Ocean : The Divine Force, prévu sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One pour 2022. L'annonce, accompagnée d'un trailer de près de 3 minutes, nous a permis de constater que visuellement, le titre a d'abord été pensé pour les consoles de génération précédente. Faible graphiquement, doté d'animations un peu archaïques par moments, ce Star Ocean : The Divine Force affiche aussi un chara-design qui jure pas mal, notamment concernant les personnages secondaires qui donnent l'impression d'avoir affaire à un jeu mobile chinois. No offense évidemment, mais le budget alloué pour ce titre n'a pas l'air d'être colossal, alors que c'est pourtant le studio tri-Ace qui est aux commandes. Pourtant, la bande annonce précise que le gameplay présenté est bel et bien issu de la version PS5, mais le frame-rate semble lui aussi dans les choux, sans oublier que le doublage anglais peu engageant n'aide pas à l'immersion.







Côté gameplay, les informations sont pour le moment bien maigres, mais on sait déjà que le jeu nous permettra de prendre le contrôle de deux personnages différents, l'un venant d’une civilisation avancée (science-fiction), l’autre étant originaire d’une planète sous-développée (fantasy). Il faut aussi savoir que le déroulement des événements ainsi que les alliés qu'on va rencontrer dépendront du personnage qu'on aura choisi à chaque fois. Le scénario promet en effet d'être évolutif, avec une approche très orienté sur l'exploration et la possibilité de voler librement à travers l’environnement. En sus, s'il y a deux héros, le jeu nous permettra de contrôler tous les membres du groupe. Le PlayStation Blog s'est d'ailleurs donné la peine de présenter chacun de ces persos secondaires avec un petit laïus sur leur personnalité et leurs compétences. La sortie de Star Ocean : The Divine Force est fixée pour courant 2022 donc.