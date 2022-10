Star Ocean The Divine Force : un trailer de lancement (avec du HYDE) pour la sortie du jeu

Star Ocean : The Divine Force est enfin disponible. Le jeu de tri-Ace et de Square Enix sort aujourd'hui sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, avec la volonté farouche de séduire les amateurs de J-RPG à l'ancienne. Il faut dire que le titre garde les poncifs de ces jeux de rôles à l'ancienne, avec des personnages assez caricaturaux et une histoire qui part dans tous les sens. Heureusement, le gameplay semble avoir été étudié pour être raccord avec son époque, notamment par le biais de l'assaut cinétique (AC), une attaque aérienne qui permet de descendre en piqué sur les ennemis. Pour ce trailer de lancement, le chanteur HYDE accompagne les images, mais on était déjà au courant de cette collaboration qui avait été mise en exergue il y a quelques semaines déjà.









Après des mois de campagne promotionnelle à grands renforts de trailers explicatifs de plus de 7 minutes, qui s'est d'ailleurs accélérée ces dernières semaines,