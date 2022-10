Star Ocean The Divine Force : la scène d'ouverture dévoilée, c'est Hyde (J-Rock) qui chante

Depuis quelques semaines, Square Enix donne un coup d'accélération à la campagne promotionnelle de Star Ocean : The Divine Force qui s'est présenté en long, en large et en travers avec des vidéos de gameplay flirtant facilement avec les 7/8 minutes de vidéo. Aujourd'hui, à une semaine de sa sortie dans les bacs et les boutiques en ligne, le RPG de Square Enix nous fait profiter de sa cinématique d'intro, ou Opening Movie pour les anglophones. Si le montage n'a vraiment rien d'exceptionnel (n'importe qui aurait pu le faire), la musique choisie en revanche trouve un certain écho, notamment auprès des amateurs de J-Rock. C'est en effet le chanteur HYDE qui a été choisi pour interpréter le thème musical du jeu, "Pandra", aux consonnances hard et électro en sus. Un choix artistique tranché, le style du chanteur étant en totale opposition avec l'ambiance du jeu.