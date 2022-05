Star Ocean The Divine Force : nous aurons bientôt des nouvelles du jeu, le tweet qui fait plaisir

Star Ocean : The Divine Force est sur le point de revenir sur le devant de la scène vidéoludique. C'est en effet ce qu'indique le compte Twitter consacré à la série : Square Enix donnera des nouvelles du jeu à la fin du mois de juin. Ceux qui pensaient en avoir lors du State of Play qui se déroulera dans la nuit du jeudi 2 juin au vendredi 3 juin devront donc faire preuve de patience, sachant qu'à l'origine, l'éditeur avait promis d'en dire davantage sur Star Ocean : The Divine Force durant ce printemps. "Nous travaillons d'arrache-pied pour répondre à vos attentes", est-il notamment précisé dans le tweet.



Prévu sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PS4 et PS5, le jeu permettra d'incarner deux personnages issus de deux univers différents (une civilisation avancée d'un côté, une planète sous-développée de l'autre). Naturellement, chacun des héros pourra compter sur des compagnons, dont Elena, Laeticia et Raymond qui ont déjà été présentés. D'ailleurs, peut-être que ce rendez-vous fixé à la fin du mois de juin sera l'occasion de découvrir des nouveaux visages.





Particulièrement discret depuis son annonce en octobre dernier,