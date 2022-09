Star Ocean The Divine Force : il est possible d'y jouer en avant-première via une démo jouable

Star Ocean : The Divine Force est calée pour le 27 octobre prochain

La fin d'année s'annonce copieuse en sorties de jeux vidéo et ça, Square Enix le sait parfaitement. Aussi, pour essayer de faire exister certains titres dans ce maëlstrom de sorties pré-Noël, notamment un certain Star Ocean The Divine Force, l'éditeur japonais a annoncé la mise en place d'une démo jouable. Au moment où l'on écrit ces lignes, elle est déjà disponible, aussi bien sur PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Comme ça, pas de jaloux. L'occasion de se faire une idée du jeu avant la sortie complète, puisque cette démo se concentrera sur le début de l'histoire de Raymond, et pourront ainsi avoir un avant-goût de l'ambiance, du système de combat et de l'exploration. Petit détail important qui peut fâcher : il ne sera pas possible de garder sa progression si jamais on veut acheter le jeu complet après avoir commencé la démo. Dommage.La sortie de