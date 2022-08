Star Ocean The Divine Force : le gameplay et l'assaut cinétique expliqués dans une vidéo de 6 min

Star Ocean : The Divine Force

Malgré une absence à la gamescom cette année, Square Enix a tout de même tenu à se faire remarquer médiatiquement avec Star Ocean The Divine Force, dont la sortie est prévue pour l'automne prochain. Une grosse vidéo de près de 7 minutes vient d'être lâchée pour nous faire un joli débried de ce qui nous attend dans ce RPG japonais. Commentaires anglaise et sous-titres français à l'appui, c'est donc un rapport de mission qui nous est proposé, afin de nous expliquer pour commencer l'histoire qui évoque la destruction d'un vaisseau de la Fédération Pagalactique. Le module D.U.M.A. est également présenté, lui qui est doté d'une intelligence artificielle avancée, capable d'avoir conscience de son existence. C'est donc une forme de vie, en dépit de son apparence robotique, qui va accompagner Raymond, Laetitia et ses compagnons.Grâce à D.U.M.A., nos héros peuvent avoir accès à des compétences spécifiques et notamment à l'assaut cinétique (AC), une attaque aérienne qui permet de descendre en piqué sur les ennemis. C'est un peu la feature cheatée du jeu, puisque l'AC peut prendre un adversaire par surprise avec une attaque immédiate. Ça ne sera pas de trop compte-tenu du nombre assez imposant d'ennemis à l'écran, d'autant qu'ils seront sans pitié. Mais ce n'est pas tout, parmi les capacités offertes aux joueur, il est possible de s'envoler dans le jeu (oui, oui !), n'importe où, dans la nature ou même en pleine ville. C'est même le meilleur moyen de locomotion pour parcourir des plaines entières, et dénicher des objets cachés en hauteur. D.U.M.A. offre aussi la possibilité de lancer une analyse de zone pour rechercher des items. On vous laisse découvrir le reste et on rappelle quesort le 27 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.