Return to Monkey Island : le jeu annoncé sur Switch, un trailer avec enfin du gameplay

Return to Monkey Island reste prévu pour 2022.

Si les fans avaient regretté que l'annonce de Return to Monkey Island sur PC en avril dernier ne soit pas accompagné de gameplay, Devolver Digital a rectifié le tir cet après-midi. En effet, l'éditeur a profité du Nintendo Direct Mini pour mettre en avant quelques séquences tirées directement du jeu, tout en confirmant bien évidemment l'arrivée de cette véirtable suite de Monkey Island 2 sur la console hybride de Kyoto. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que Ron Gilbert fait naturellement partie du projet, tout comme le co-scénariste Dave Grossman (Tales of Monkey Island), les compositeurs Peter McConnell, Michael Land et Clint Bajakian (Monkey Island, Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge), et le directeur artistique Rex Crowle (Tearaway). Bref, de quoi rassurer les adeptes de la première heure.On a failli oublier de le préciser, mais c'estela fait de nombreuses années que Guybrush Threepwood n'a pas affronté son pire ennemi, le pirate zombie LeChuck. Son grand amour, Elaine Marley, a délaissé son poste de gouverneur et Guybrush se retrouve à la dérive, frustré de n'avoir jamais découvert le secret de l'Île aux Singes." Avec des jeunes pirates qui ont pris le pouvoir sur l'île de Mêlée, et l'homme d'affaires Stan emprisonné pour crimes commerciaux, on nous promet un ultime épisode particulièrement périlleux."Des énigmes astucieuses, des situations farfelues et des répliques dévastatrices sont tout ce qui sépare Guybrush de la gloire", nous prévient-on, sachant que l'aventure sera ponctuée de rencontres avec des nouveaux visages et des vieux amis dans des lieux connus.