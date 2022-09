Test Return to Monkey Island : la presse est sous le charme, voici toutes les notes dans le monde

Return to Monkey Island était un jeu pour le moins attendu par les amateurs de point & click à l'ancienne. Plutôt logique puisque le jeu a été vendu comme étant la véritable suite des deux premiers épisodes, Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck's Revenge. En effet, aux yeux de leurs créateurs, les trois autres épisodes sortis par la suite n'existent pas, du fait de leur nature trop éloignée de l'ADN principal. Cet épisode a donc été réalisé avec l'équipe d'origine, du moins, les piliers, avec Ron Gilbert à la production, Dave Grossman à l'écriture, Michael Land à la musioque et Dominic Armato qui reprend sa voix de Guybrush Threepwood. Le retour de la team d'origine a eu un impact immédiat sur la qualité du jeu, et la presse a d'ailleurs salué ce retour aux sources inespéré. Sur Metacritic, Return to Monkey Island affiche un joli 88% de Metascore pour 27 review recensées , ce qui en fait l'un des jeux les mieux notés de cette rentrée. Quant à notre test, il arrive bientôt, nous avons reçu le code un peu tardivement...