Return to Monkey Island : la date de sortie révélée, c'est pour très bientôt !

Return to Monkey Island a profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2022 pour révéler sa date de sortie, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'aura pas besoin d'attendre plusieurs années avant de mettre la main dessus. Le jeu sera en effet disponible sur PC et Nintendo Switch le 19 septembre prochain, soit dans 3 semaines à peine et moins de 6 mois après son annonce. Une vidéo a été réalisée pour accompagner la bonne annonce, avec un côté décalée où un expert marketing qui essaie de vendre son produit en un temps record. Il nous fait donc découvrir quelques uns des décors qu'on va visiter, précisant dans la foulée que les précommandes sont déjà ouvertes. Histoire d'attirer le chaland, cet expert en marketing explique qu'il a mis en place des bonus cosmétiques pour pousser le consommateur à payer son jeu en avance. Certainement que des personnes ont déjà précommandé le jeu sur les intentionks de ce personnage au discours décalé. On n'est pas chez Devolver Digital pour rien...