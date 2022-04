Return to Monkey Island : c'est la vraie suite et elle arrive en 2020, tous les détails

Sans nul doute l'annonce la plus marquante de la journée, le reveal de Return to Monkey Island n'a pas manqué de faire sursauter les fans de la série et les amateurs de point & click de manière générale. C'est accompagné d'une première vidéo teaser que Ron Gilbert, Devolver Digital et Lucasfilm Games officialisent la sortie du jeu pour cette année, en 2022. Si les plateformes n'ont pas été communiquées, on sait en revanche qu'il s'agira de la véritable suite de Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck's Revenge, les trois autres épisodes n'existant pas aux yeux de son créateur qui s'était éloignée de sa propre série depuis les années 90. C'est donc par le biais du studio de Rion Gilbert, Terrible Toybox, que ce Return to Monkey Island est actuellement en préparation ; depuis 2 ans très exactement. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on apprend que l'écriture a été confiée à Dave Grossman, que la musique est gérée par Michael Land et que c'est Dominic Armato qui reprend sa voix de Guybrush Threepwood. Autant vous dire que la team originale est bel et bien de retour, ce qui pour effet immédiat de créer une hype sans précédent chez les fans qui considèrent déjà ce Return to Monkey Island comme le véritable troisième épisode. On peut les comprendre...