Blanc : le nouveau jeu coopératif de Gearbox se montre sur Switch, une drôle d'amitié entre un faon et un louveteau

Chez Casus Ludi, nous concevons des expériences ludiques depuis des années pour stimuler le dialogue et la compréhension sur des sujets et des concepts ayant une dimension sociale, affirme-t-il. Blanc est un projet qui nous tient à cœur, et notre tout premier jeu vidéo. Avec Blanc, nous voulions créer une expérience pleine de sens, sans antagonisme, basée sur l'aide mutuelle et l'empathie, et que tout le monde pourra apprécier, peu importe son habileté manette en main."

Chaque animal possède ses propres talents et complémente les forces de l'autre, est-il indiqué dans le communiqué. À vous de vous les approprier au cours de ce voyage à travers des paysages enneigés. Avec seulement deux boutons et le mouvement, ce jeu à la prise en main facile permet à toutes et tous d'apprécier cette histoire qui mènera nos protagonistes jusqu'à leur foyer."



Blanc sortira en février 2023 sur Nintendo Switch donc, mais aussi sur PC.





Dans cette touchante aventure, ces amis improbables doivent coopérer et utiliser leurs forces respectives pour résoudre des énigmes contextuelles et traverser des décors enneigés", nous explique-t-on. Affichant un monde dessiné à la main, Blanc sera dénué de texte et sera jouable aussi bien en local qu'en ligne.Petit détail intéressant : le jeu est développé par une agence française fondée par Florent de Grissac, game designer. "Si l'on se réfère au trailer, les deux compagnons ne devraient pas affronter de grosses créatures, l'intérêt de Blanc semblant reposer avant tout sur son ambiance singulière et sa direction artistique. D'ailleurs, côté gameplay, ça s'annonce simplissime. "